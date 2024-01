NZOLA, L'alto stipendio spaventa le pretendenti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

In casa Fiorentina si pensa anche alle uscite e nelle ultime ore il nome di M'Bala Nzola è stato accostato a diverse squadre di Serie A: sono infatti, come conferma anche il Corriere dello Sport, Empoli e Cagliari ad aver chiesto informazioni sull'attaccante angolano, tutt'altro che incedibile visto lo scarso rendimento di questi primi mesi in viola.

Le pretendenti per il numero diciotto della Fiorentina sono per adesso frenate dall'ingaggio del calciatore, che in viola percepisce 1,5 milioni all'anno, un costo importante aggirabile solo in caso di prestito. Il Corriere dello Sport poi sottolinea come l'uscita più calda sia quella di Josip Brekalo, con Dinamo Zagabria e Fiorentina che sono a un passo dal definire il ritorno del croato a casa.