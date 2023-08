NZOLA, Insieme ad Arthur hanno migliorato la Viola

FirenzeViola.it

Il quotidiano Il Corriere Fiorentino, scrive un articolo sulla Fiorentina enfatizzando il ruolo del regista e dell'attaccante, ovvero Arthur Melo e M'Bala Nzola. I due hanno portato alla squadra di Vincenzo Italiano un incremento di qualità e tecnica. L'ex Barcellona ha giocato 91 palloni e con una percentuale del 91% di passaggi riusciti. Oltre la costruzione, il brasiliano ha svolto un gran lavoro anche nella fase difensiva grazie alle sue capacità di lettura. L'obiettivo è quello di preservarlo da ogni tipo di infortunio dato che non sarebbe la prima volta.

A Marassi, nonostante sia ancora lontano dalla sua miglior condizione, M'Bala Nzola ha comunque dimostrato il motivo per il quale l'allenatore gigliato lo ha voluto così tanto. L'angolano è stato il primo per indice di verticalità, primo per pressione ricevuta dagli avversari e per occasioni create. Inoltre, ha completato anche tutti i passaggi tentati: 12 su 12. Una prova che, condita dalla difesa del pallone a dal "lavoro sporco" non si vedeva dai tempi di Vlahovic.