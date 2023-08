NZOLA, In ritardo di condizione. Beltran e Jovic…

Come scritto da La Nazione Italiano qualche problema da risolvere in vista dell’esordio stagionale contro il Genoa lo ha. Innanzitutto il centravanti, ad oggi un rebus totale. Nzola è in ritardo di condizione e Beltran farà il suo primo allenamento in viola solo domani. Paradossalmente chi ha più chance di giocare titolare a Marassi è Jovic, ormai prossimo all’addio. In queste amichevoli estive la squadra viola ha mostrato la consueta mancanza di cinismo sotto porta, cosa che il tecnico spera di risolvere con gli innesti di Nzola e Beltran.