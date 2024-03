NZOLA, In Conference tocca a lui: è l'ultima chance?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Di M'Bala Nzola si sono perse le tracce: lo scrive il Corriere dello Sport - Stadio, che analizza come dall'arrivo di Andrea Belotti l'angolano abbia iniziato a collezionare panchine su panchine: "Nzola è subito finito in panchina col Frosinone, entrando solo nella ripresa per diciassette minuti. Stessa musica a Bologna, quando l’ex Spezia ha fatto il suo ingresso solo al settantunesimo. A Empoli, poi, la definitiva panchina. Poco più che simbolici i minuti raccolti con Lazio e Torino, rispettivamente uno e cinque, segno che il tempo per l’attaccante classe ’96 è pressoché scaduto".

Uno score, in termini di minutaggio, che segue le prestazioni mediocri di un attaccante fermo a due reti in campionato e che apre a delle valutazioni per il futuro? Possibile che in estate l'ex Spezia lasci Firenze se non riuscirà a convincere in questi spezzoni di stagione. Un'ultima cartuccia la avrà probabilmente a disposizione a Budapest, nell'andata di Conference col Maccabi Haifa: Italiano è convinto di attuare un mini-turnover in vista dell'andata di coppa, una turnazione che dovrebbe coinvolgere Belotti. In caso il tecnico viola voglia preservare il Gallo per il match contro la Roma, per Nzola si aprirebbero le porte di una titolarità che manca da un mese.