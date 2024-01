NZOLA, Idea prestito secco per Empoli. Brekalo bloccato

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Come riporta La Gazzetta dello Sport, in uscita per la Fiorentina potrebbe esserci un'idea Empoli per il prestito secco di M'Bala Nzola. Un'ipotesi da tenere per gli ultimi giorni di mercato e solo se il club viola fosse in esubero, ma comunque una possibilità per l'attaccante angolano. Per quanto riguarda Brekalo, la trattativa con la Dinamo Zagabria è in fase di stallo: per Italiano c’è la necessità di un innesto prima di lasciar partire il croato perché in quel ruolo la rosa è già cortissima.