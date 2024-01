NZOLA, Futuro in bilico: ma lui ora forza per restare

FirenzeViola.it

Con il Gallo Belotti in arrivo - sottolinea questa mattina La Repubblica (ed. Firenze) - resta da valutare il futuro di Nzola: M’Bala resta in bilico anche se l’operazione in entrata non presuppone per forza una cessione dell’angolano. Su Nzola si registrano tanti interessi in Serie A ma anche all’estero, con qualche club di Premier sulle sue tracce. Il calciatore, dapprima convinto a un trasferimento vista l’aria pesante in città intorno a lui, negli ultimi giorni avrebbe invece cambiato idea, voglioso di giocarsi a fondo le sue carte e non abdicare a soli quattro-cinque mesi dal suo arrivo.