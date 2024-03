NZOLA, Finalmente: ripaga la fiducia e sfrutta la chance

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Alti e bassi, ma questa volta più alti. M'Bala Nzola, a segno nel sofferto 4-3 della Fiorentina sul Maccabi Haifa nella gara di andata degli ottavi di finale di Conference League, raccoglie solo voti positivi. 7 sulle pagine di TMW: "Ci mette meno di due minuti a giustificare la scelta di Italiano, al gol del vantaggio aggiunge un assist per Beltran. Se doveva lanciare un segnale, l'ha fatto".

Voto 6,5 sulle pagine rosa de La Gazzetta dello Sport: "Finalmente M'Bala. Gol immediato e assist per Mandragora. Ha sfruttato la sua chance". Stesso voto per il Corriere dello Sport: "Impiega esattamente 1 minuto e 54 secondi per dare la testata al pallone dell’1-0 viola, nella ripresa aggiunge la sponda di petto per Beltran". Si torna al 7 nel giudizio di Tuttosport: "Ci mette due minuti a ripagare la fiducia e segnare lo 0-1 poi sembra tornare il solito "inutile" giocatore, ma la sponda di petto per il gol di Beltran gli vale anche l'assist". Una partita positiva, in buona sostanza, che potrebbe cambiare il resto della stagione dell'angolano, fin qui spesso e volentieri al centro della critica.