NZOLA, Al centro delle esercitazioni. Beltran recuperato

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Come riporta il Corriere dello Sport, in questa sosta Lucas Beltran ha smaltito completamente la botta al costato subita contro la Juventus ed è nuovamente a completa disposizione di Italiano. In questi giorni l’argentino ha lavorato al Viola Park con Nzola, da ieri uno dei riferimenti delle esercitazioni al centro sportivo per consentire a entrambi di essere più incisivi.

Il tecnico ci punta fortemente, già per la partita contro il Milan alla ripresa del campionato. Lavora anche Micheal Kayode: il giovanissimo esterno destro continua ad allenarsi a parte per evitare possibili ricadute alla caviglia (distorsione in Fiorentina-Cukaricki), ma sarà aggregato ai compagni a breve.