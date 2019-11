NUOVO STADIO, La Nazione: "Franchi, chance persa"

Sulle pagine de La Nazione è possibile leggere un editoriale a firma Ilaria Ulivelli, la quale si dice rammaricata per il mancato tentativo di salvataggio dello stadio Franchi, reso evidente dall'approvazione di ieri della variante urbanistica alla Mercafir, atto che va in direzione del nuovo stadio in zona Novoli, definita come l'unica soluzione ormai possibile rimasta in piedi, "purtroppo". Certo, rammaricarsi senza proporre soluzioni alternative è odioso, come sottolinea l'autrice del pezzo, ma Firenze - questo si legge - ha perso una possibilità di rinnovare la sua straordinaria unicità rinnovando la sua attuale casa calcistica. E poi ci si chiede: l'opzione Mercafir era davvero l'unica? Perché non sono state vagliate altre opzioni, vedi Caserma Perotti a Coverciano o ex Gonzaga Lupi di Toscana al confine con Scandicci? Si è invece deciso di scegliere di accelerare un percorso che potrebbe però rivelarsi accidentato.