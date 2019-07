NUOVO STADIO, Il piano B del Sindaco Nardella

"Stadio, il piano B di Nardella. Questo il titolo con il quale il Corriere Fiorentino apre la sua seconda pagina del quotidiano. A Commisso sembra piacera il vecchio progetto: ovvero quello di dividere l'area Mercafir lasciando comunque il mercato. E' tornata di moda questa ipotesi che non prevede di fatto lo spostamento di tutta la Mercafir nell'area di Castello. In pratica il mercato ortofrutticolo avrebbe a disposizione a nord 15 ettari per riorganizzare i suoi spazi, mentre a sud ecco lo stadio con spazi commerciali per 18 mila metri quadri, ricettivi per 4200 metri quadri per altri 8 mila metri quadri.