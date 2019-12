NUOVO STADIO, Campi batte un colpo. Barone...

Come riporta Repubblica stamani, nei giorni scorsi Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso, si è ripresentato a Campi. Ancora una volta per approfondire la fattibilità, i costi e i tempi di un eventuale nuovo impianto nei 38 ettari privati di via Allende. Nonostante i passi avanti del Comune di Firenze, dunque, Campi Bisenzio batte un colpo. "Continuano a tenersi la porta aperta", trapela dal Comune di Campi. Nel bel mezzo della crisi nera della Fiorentina in campionato di colpo anche il fronte stadio torna a farsi bollente. Ma perché? Si domanda il quotidiano.

A Palazzo Vecchio intanto stanno andando avanti e aspettano la perizia vidimata per proporre il prezzo di acquisto dei terreni Mercafir (arriverà entro Natale, assicurano). Il problema è che Commisso vorrebbe pagare l'area 6 milioni di euro, mentre dal Comune filtrano cifre quasi triplicate. Fatto sta che la questione stadio non si è ancora conclusa.