NUOVO DS, Rui Costa e Massara sono i nomi forti

L'edizione odierna della Nazione sottolinea come il secondo punto della riorganizzazione dirigenziale della Fiorentina di Commisso (dopo il direttore generale) sarà trovare un nuovo direttore sportivo. Il quotidiano fa i nomi di Rui Costa, ora al Benfica, e Frederic Massara, dirigente liberatosi da poco dalla Roma di James Pallotta. Possibile anche per loro un faccia a faccia a Firenze con il nuovo proprietario. Saranno poi loro a lavorare per costruire la squadra per la prossima stagione.