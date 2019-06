NUOVO DG, Sarà il 1° punto. Gandini-Scolari in pole

Detto che i ruoli più forti nella futura dirigenza della Fiorentina saranno quelli di Barone ed Antognoni, è partito il casting per trovare i nuovi dirigenti per costruire la Viola del futuro, scrive stamani l'edizione odierna della Nazione. I nomi in pole position per il ruolo di direttore generale sono quelli di Umberto Gandini, ex Milan, e Luca Scolari, manager di grande esperienza che già per l'inaugurazione del campo per Astori a Betlemme ha collaborato con la Fiorentina. Non è da escludere che entrambi spuntino a Firenze in questi giorni per parlare col nuovo patron.