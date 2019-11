NUOVO CS, Progetto svelato il 28/11. I dettagli...

Il 28 novembre sarà il giorno della presentazione pubblica del centro sportivo della Fiorentina a Bagno a Ripoli. Ora si attende solo il via libera di Rocco Commisso che rientrerà in Italia proprio per l'occasione. Sarà presentato, prima alla stampa e poi alla cittadinanza, il progetto della nuova casa viola. Chi ha visto il rendering, già pronto ormai da settimane e curato dall'architetto Casamonti, giura che sarà un complesso bellissimo. Le strutture, oltre ad assomigliare non poco alla nuova palestra del Match Ball, terranno conto della sostenibilità. Verranno recuperate, infatti, acqua ed energia per fare in modo che il centro sportivo non sia dannoso né per l'impatto ambientale né per la popolazione. Investimento totale pari a 50 milioni.