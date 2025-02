Nuovo assetto offensivo, da Beltran e Zaniolo alla sorpresa Ndour: tutte le possibilità

Visto come è andato il match del Franchi contro l'Inter, si potrebbe pensare che proprio nelle difficoltà Palladino riesca a tirare le idee migliori. La speranza allora è che il tecnico campano possa trovare, già a partire dalla sfida di Verona, una soluzione ingegnosa anche in attacco per sopperire all'assenza prolungata per infortunio di Albert Gudmundsson.

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Nazione al momento Beltran sembra il giocatore più pronto per prendere l'eredità, come fatto in autunno, dell'islandese. L'ex River Plate può agire sia come trequartista in un 4-2-3-1 che come seconda punta in un 4-4-2 o 3-5-2. Più indietro secondo il giornale toscano invece le ipotesi che portano ai nuovi acquisti Nicolò Zaniolo e Cher Ndour. Il primo infatti, vista l'assenza anche di Colpani, dovrebbe essere usato più come esterno sulla corsia di destra, mentre l'ex PSG nelle gerarchie parte come sostituto proprio dell'islandese e di Beltran nel ruolo di trequartista.