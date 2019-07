NOVITÀ, Macchinari e personale qualificati: addio Careggi

La Fiorentina si è procurata macchinari di alta qualità e personale qualificato in aggiunta all’attuale staff medico, una mossa che ha permesso al club di bypassare il classico iter degli esami a Careggi. Ecco spiegato, secondo quanto scrive la Nazione, perché quest'anno le visite mediche non si sono svolte a Medicina dello sport ma in sede. Di campo si inizierà a parlare solo oggi: i sedici giocatori che ieri hanno svolto le visite saranno infatti convocati ancora al centro sportivo di mattina per la prima sgambata dopo le ferie estive, mentre un’altra tranche di calciatori (tra i quali Benassi e Simeone) svolgerà gli accertamenti.