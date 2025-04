Nove punti in tre gare. Continuità, maturità ed imperforabilità: i viola hanno l'occasione

vedi letture

Oggi in casa contro il Parma, poi la trasferta di Cagliari e al Franchi contro l’Empoli: non sono partite facili, perché i rivali stanno inseguendo la salvezza, ma chi vuole meritarsi un posto in Europa deve pretendere di conquistare tre successi nei prossimi tre turni. La Gazzetta dello Sport inquadra così il momento in casa Fiorentina, con la squadra di Palladino che ha il dovere di prendersi nove punti nelle prossime tra sfide se vuole puntare a un piazzamento importante.

La Rosea si sofferma quindi sul campionato portato avanti finora dai viola, sottolineando che in questa strana stagione la Fiorentina ha mostrato lampi di calcio divertente e redditizio e momenti di disorientamento quasi incomprensibile. Al di là di ogni valutazione tattica, a fare la differenza nella rincorsa all’Europa sarà ciò che finora è davvero mancato: la continuità. Che fa rima con maturità: troppe occasioni perse, troppe partite scivolate via senza capire davvero perché. Oggi non può succedere.I successi su Juve e Atalanta sono arrivati anche grazie all’imperforabilità, mentre a San Siro la vittoria è sfumata a causa di qualche indecisione dietro. L’Europa viola passa anche da qui.