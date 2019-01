NORGAARD, A Verona in cabina di regia dal 1'

Stefano Pioli dovrà tener conto delle carte a sua disposizione in vista della gara di domenica contro il Chievo. Se in difesa non si potrà contare su Cristiano Biraghi, a centrocampo mancherà Edimilson Fernandes (entrambi per squalifica): per questa ragione è molto probabile che a Verona venga riproposto Christian Norgaard in cabina di regia, con Marco Benassi e Jordan Veretout mezzali. A riportarlo è il Corriere dello Sport - Stadio.