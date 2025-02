"Non una grande vittoria ma una vittoria grande". Il commento del Corriere Fiorentino

"Non una grande vittoria, ma una vittoria grande": inizia così l'editoriale di Ernesto Poesio sul Corriere Fiorentino a proposito di Fiorentina-Genoa. Il giornalista spiega quanto siano importanti i 3 punti raccolti contro il Grifone al Franchi con le reti di Kean e Gudmundsson, anche se la Fiorentina è stata spumeggiante e ha rischiato più volte una clamorosa rimonta. "A parlare alla fine è sempre la classifica - scrive Poesio - e quella viola dopo il letargo di oltre un mese e dopo le due vittorie consecutive torna a farsi più solida anche in vista della settimana di fuoco con due gare in quattro giorni contro l'Inter di Inzaghi".

Chiusura poi sulla situazione Comuzzo: "Da come finirà la trattativa col Napoli dipenderà molto del giudizio sul mercato viola. Anche perché per un club come la Fiorentina che ambisce a migliorarsi non dovrebbe essere impossibile trattenere un giovane di 19 anni che, tra l'altro, resterebbe a Firenze più che volentieri".