Non ci resta che Gud: l'islandese unica nota positiva del Maradona

Nel commentare il pomeriggio no del Maradona, il Corriere Fiorentino evidenzia comunque un'indicazione positiva arrivata per la Fiorentina da Napoli. Sono i segnali di miglioramento di Albert Gudmundsson, in rete con un gran destro al limite a metà ripresa: l'islandese, finalmente in buone condizioni fisiche, ha disputato 90 minuti per la seconda volta in stagione e ha segnato il suo quinto gol in campionato. L’intesa con Kean, che gli ha fornito il terzo assist in Serie A, ha permesso all’attaccante viola di segnare con un preciso tiro che ha superato McTominay e Meret.

Nonostante questo, il suo coinvolgimento nella manovra resta limitato e c'è ancora ampio margine di crescita. Ma il trend sembra positivo: Gudmundsson ha anche stabilito alcuni record stagionali: 52 tocchi e 42 passaggi totali, di cui 39 riusciti. Due tiri in porta per lui, gli unici dei viola ieri pomeriggio. Insomma, le indicazioni sono buone. Da grande assente nei primi sei mesi in viola, adesso Gud può trasformarsi in valore aggiunto.