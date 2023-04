NOBILEE (DJ), Cancella 3 tappe del tour e va allo Zini

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Una scelta di cuore, pressoché eroica, quella di Gian Nobilee, dj e produttore discografico che, ai microfoni dell'edizione odierna de La Repubblica Firenze, ha spiegato il motivo per cui ha disdetto i propri concerti in India per non mancare alla partita di oggi. Queste le sue parole: "Da grande tifoso viola non potevo mancare. Ero in tour da otto mesi tra Indonesia, Nepal, Thailandia e mi ero promesso che se la Fiorentina fosse arrivata in semifinale non sarei mancato. E così ho cancellato tre tappe in India per essere allo Zini".