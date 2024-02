NICODEMO, Dalla F. Viola a Empoli: ora ha un locale a Vinci

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Sarà un derby particolare per Attilio Nicodemo, ex Florentia Viola che vive a Empoli. Intervistato dal Corriere Fiorentino, Nicodemo racconta: "L’anno di Firenze è stato magico e nonostante fossimo in C2, io mi sentivo in serie A. Un anno irripetibile e ricco di emozioni, con 17 mila abbonati al nostro fianco. Ancora oggi mi sento con alcuni ex compagni, con il massaggiatore Fagorzi e con Romeo, il nostro magazziniere".

Poi spiega come è arrivato a vivere a Empoli: "Quando ho smesso di giocare Guarino, mio ex compagno di squadra a Foggia e a Chieti, mi ha chiesto di venire a Empoli a lavorare con lui al Bar Cristallo. Ne ho parlato con la mia famiglia ed eccoci qua, ormai da sei anni". Ora Nicodemo e la sua famiglia sono allo "Chalet Vinci", a Spicchio-Sovigliana, una Schiacciateria Paninoteca dove poter gustare anche piatti della tradizione italiana.