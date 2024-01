NICO, Segnali positivi verso l'Inter. Castrovilli in gruppo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La Nazione, sulle sue pagine odierne, si concentra anche sul prossimo match di campionato della Fiorentina, contro l’Inter questa domenica. Dall’allenamento di ieri sono arrivati segnali positivi, come approfondito da FirenzeViola.it. È tornato in gruppo infatti Nico Gonzaldez, pronto per il rientro in campo, nonostante rimanga da capire quanti minuti possa garantire nelle gambe.

In gruppo anche Dodò, così come per la prima volta dal rientro dall’infortunio, Gaetano Castrovilli. Quasi sei mesi dopo dunque il centrocampista è tornato a disposizione di Italiano e si è allenato insieme ai compagni, in attesa di capire quale sarà il suo futuro, dato che il suo contratto scadrà a fine anno. Tornando alla probabile formazione in vista di Fiorentina-Inter, di certo non sarà in campo Capitan Biraghi (squalificato), motivo per cui nel ruolo di terzino sinistro agirà Parisi. Come centravanti, per il quotidiano fiorentino, il favorito resta Beltran.