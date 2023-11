NICO, Ritorno a Firenze per dare l'assalto al 3° posto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Dopo aver ipotecato la qualificazione ai Mondiali con l’Argentina, Nico Gonzalez è pronto per tornare a Firenze per dare l’assalto al terzo posto dei rossoneri, orfani di Leao e Giroud, e irrompere in zona Champions. Il dieci viola rientrerà oggi in Italia assieme a Quarta e Mina ma, verosimilmente, non tornerà a disposizione al Viola Park prima della rifinitura di domani. Italiano dovrà decidere se mandarlo in campo dal primo minuto o no, anche se a differenza di altre volte l’impegno con la Selecion è stato meno stancante del previsto: 53 minuti contro l’Uruguay e poco più di 20 contro il Brasile.