NICO, Prestazioni a intermittenza: serve la miglior versione

Se da una parte la Fiorentina avrebbe un disperato bisogno di ritrovare Nico Gonzalez al 100%, è altrettanto vero che l’altalena di prestazioni è tipica di chi rientra da un infortunio non banale. A Torino Nico in qualche modo ha provato a dare il priori contributo, non a caso i due tiri più importanti verso la porta di Milinkovic-Savic sono passati proprio da lui (conclusione diretta dell’’argentino il primo e pennellata per la testa di Bonaventura il secondo). Eppure in partite così lascia negli occhi la sensazione di entrarci e uscirci a intermittenza dal focus del match, non venendo aiutato nemmeno dalla marcatura asfissiante di Masina. Ma per la volata finale della stagione Italiano ha bisogno di un Nico diverso.

Più continuo nell’essere decisivo e determinante. Perché è innegabile che sia lui la cartina tornasole delle ambizioni viola nelle prossime settimane. Lo scrive La Nazione.