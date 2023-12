NICO, Presente contro la Roma. Titolare anche Jack .

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Come riportato dall'edizione odierna de La Nazione, in ventiquattro ore è passata la preoccupazione per le condizioni di Nico Gonzalez. L'argentino ci sarà per la gara di stasera contro la Roma. Nonostante il poco ottimismo di venerdì, ieri Vincenzo Italiano ha deciso di convocarlo. Vedremo poi come gestirlo durante la partita, ha detto il tecnico siciliano.

Addirittura Italiano ha sottolineato come non abbia perso il ritmo partita e come potrebbe anche partire dal primo minuto. Una notizia importantissima per la Fiorentina che, oltre a Nico, recupera anche un Bonaventura in piene forze. Saranno proprio loro due con le loro giocate a guidare la squadra viola verso l'impresa.