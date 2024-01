NICO, Più vicino alla porta per più imprevedibilità e gol

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

“Finalmente Gonzalez”, è uno dei titoli proposti oggi da la Repubblica (ed. Firenze) sulla Fiorentina. Il reintegro dell’argentino è sicuramente una bella notizia per Italiano, che oggi lo schiererà in panchina ma avrà sicuramente spazio a gara in corso, pronto a spostare gli equilibri e a ritrovare quella confidenza con il campo mancata in queste settimane di recupero. Il numero 10 sarà gestito e non spremuto come successo in passato, usando la consapevolezza dell’importanza in rosa con la voglia di non rischiare pericolose ricadute, ancora più decisive in una fase della stagione in cui il piazzamento Champions deve essere difeso.

Gonzalez che, secondo il quotidiano, con Italiano che ha sperimentato anche la difesa a tre, sarà chiamato a partire da destra ma anche a giocare qualche metro più centrale in caso di 3-4-1-2, da trequartista o da seconda punta. Spostarlo più verso la porta vuol dire imprevedibilità ma anche e soprattutto capacità di metterlo nelle condizioni di segnare. Stasera c’è l’Inter, il rapporto con i nerazzurri è ondivago: un solo gol, quello illusorio nella finale di Coppa Italia dello scorso anno, due assist, due anni fa per Torreira e Sottil, e zero centri in campionato sono il biglietto da visita di chi vuole scrivere un destino diverso e portare la Fiorentina al primo successo a Firenze con la squadra di Simone Inzaghi da quando Italiano è in panchina.