NICO, Non è al 100%, probabile impiego dalla panchina

La Fiorentina è nel bel mezzo di un tour de force che la porterà a giocare sette gare in ventuno giorni. Per questo il ritorno di Nico Gonzalez, una delle stelle a disposizione di Italiano, è un toccasana ma allo stesso tempo consegna al tecnico viola un'altra delicata situazione.

Assente a Udine per una botta all'addome subita a Genk, Nico non è al 100% e per questo Italiano dovrà gestire le forze del suo numero dieci. A cominciare da oggi, contro il Frosinone: non è ancora chiaro se l'argentino giocherà dall’inizio, anche se la Nazione sottolinea come il calciatore potrebbe essere a disposizione solo dalla panchina, entrando così a gara in corso.