NICO, La Viola è pronta a riabbracciare il suo goleador

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Ancora non è chiaro se ci potrà essere dall’inizio o se soltanto a gara in corso (e quanto), ma il ritorno di Nico Gonzalez, scrive La Gazzetta dello Sport, sta già scaldando la sfida tra Fiorentina e Inter. L’argentino ha recuperato con calma, si è allenato bene e vuole fin da subito dare una mano alla squadra, in questo momento in difficoltà nonostante il quarto posto in classifica.

Con il ritorno di Nico è attesa una svolta a livello mentale e tecnico, tuttavia servirà un po’ di pazienza per rivederlo ai massimi livelli. Il diez viola ha dato risposte positive ma è out da un mese e mezzo: 45 lunghi giorni ma che comunque non sono stati sufficienti a nessuno per superare il suo score fermo a quota 9 centri. Beltran e Bonaventura sono a quota 6, Martinez Quarta a 5 e Nzola a 4 con Luca Ranieri. Il gol all’Inter, oltre che permettergli di raggiungere la doppia cifra, sarebbe una prima volta assoluta, dato che da quando è in Italia Nico non è mai riuscito a bucare i nerazzurri in campionato (l’unica rete è stata in finale di Coppa Italia).

Al di là dei risultati, il contraccolpo del suo prolungato forfait è arrivato fino ai calci di rigore. Perché se Nzola e Beltran sono riusciti a mascherare l’assenza di Nico, Bonaventura ha fallito in trasferta con il Sassuolo il penalty del potenziale pareggio e Ikoné ha fatto lo stesso a Riyad contro il Napoli in Supercoppa. Due errori che ancora pesano e per i quali è finito nel mirino il concetto di «tira chi se la sente», spiegato da Vincenzo Italiano.