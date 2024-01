NICO, Impiego a gara in corso? Per Dodo panchina

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Gonzalez è in gruppo, Dodo anche: come evidenzia stamani Il Corriere dello Sport-Stadio, la Fiorentina ha ripreso ad allenarsi ieri pomeriggio al Viola Park nel modo in cui aveva lasciato Riyad e l’Arabia, ovvero con l’argentino e il brasiliano ormai aggregati alla squadra a tutti gli effetti per fare tutto quello che fanno i compagni. Entrambi vanno considerati completamente recuperati: che poi possano giocare domenica sera contro l’Inter, questo è un altro discorso. Ad oggi si può ipotizzare l’ex Stoccarda a disposizione per entrare a partita in corso e, al massimo, la convocazione per Dodo per riavvicinarlo al clima-campionato.

Scelte e decisioni sono rinviate molto probabilmente all’immediato pre-gara contro l'Inter, con una base di partenza: Biraghi è indisponibile perché squalificato e dunque coi nerazzurri giocherà Parisi.