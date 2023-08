NICO, Il 10 lo ha ispirato. Italiano ora si affida a lui

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, il numero 10 che Nico Gonzalez si è preso e si è messo sulle spalle lo ha responsabilizzato e ispirato al punto da far diventare l’argentino un attaccante, un trequartista, un centrocampista. Tutto insieme. In base alle esigenze e alle necessità dentro la partita. Adesso la Fiorentina si affida a lui per prendersi l’obiettivo che non si può fallire: i gironi di Conference League.

Italiano si affida a lui per la sfida contro il Rapid Vienna. Perché Nico ha deciso di ritagliarsi una posizione diversa con un raggio d’azione diverso, soprattutto più ampio, molto più ampio. Così ha un senso preciso pure il no che Commisso ha reiterato di fronte alle tre offerte a salire del Brentford: no a trenta milioni, poi no a quarantacinque con i bonus e infine anche a oltre quarantacinque aggiungendo altri bonus.