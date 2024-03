NICO, Altro stop. Una tegola psicologica per i viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

La brutta sorpresa per i fiorentini è stata non vedere Nico Gonzalez rientrare in campo a fine primo tempo. La Gazzetta dello Sport sottolinea come si tratti di un altro stop per l'argentino che è stato ai box per due mesi questa stagione, ma soprattutto di una tegola anche psicologica per la squadra che infatti al rientro in campo fatica contro la Roma ad inizio secondo tempo. Ora andranno valutate le sue condizioni in vista del ritorno contro il Maccabi Haifa in Conference League.