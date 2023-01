NICO, Accordo raggiunto ma Commisso vuole 40 mln

La possibilità che Gonzalez lasci la Fiorentina durante il mercato di gennaio si fa sempre più concreta. Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino il Leicester avrebbe trovato l'accordo con il giocatore (contratto fino al 2027 da 4 milioni netti a stagione) e vorrebbe chiudere anche con il club viola. La distanza tra domanda e offerta è di circa 5 milioni, in pratica quello che spetta ai club dove ha giocato Gonzalez come contributo di solidarietà. In breve, Commisso chiede di arrivare a 40 milioni, permettendo così al club di incassarne 35. Per sostituirlo il nome in pole rimane Brekalo, occhio anche a Bamba e Karlsson.