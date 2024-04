NICO, A un gol dal record con il Brighton sullo sfondo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

A 26 anni appena compiuti Nico Gonzalez vorrebbe regalarsi un gol allo Stadium per far felice se stesso e tutti i tifosi viola. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che nell’analizzare il momento dell’esterno argentino sottolinea come in questo 2024 non sia riuscito ancora a lasciare il segno. Per lui un gol, contro il Frosinone, e due rigori sbagliati, contro Inter e Lazio. Un’altra rete lo farebbe salire a quota 8 in Serie A, battendo il suo record che appartiene alla stagione 2021/22. Alcuni segnali sono già arrivati in Coppa Italia e solo Carnesecchi gli ha rovinato la gioia della rete.

Più in generale, dei dieci gol segnati in stagione, nove Nico li ha segnato da agosto a novembre. Una stagione a due facce che, tuttavia, non ha compromesso l’interesse che diversi club, soprattutto di Premier League, hanno per lui. Ad essersi rifatto sotto adesso sembra di nuovo il Brighton di De Zerbi, che già voleva portarlo oltre Manica nel 2021. La scorsa estate la Fiorentina rifiutò oltre 40 milioni dal Brentford e la prossima, chiosa la Rosea, si preannuncia già caldissima.