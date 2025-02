Nessuna ultima spiaggia, ma situazione delicata: per Tuttosport, Palladino incrocia le dita

È chiaro a tutti ormai quanto sia delicata la gara di stasera per la Fiorentina, opposta al Lecce dalle 20:45 tra le mura del Franchi. Nessuno nel clan viola parla di ultima spiaggia ma tutti - a iniziare dallo stesso Palladino e dai giocatori - sono consapevoli di quanto sia delicata la situazione e importante questa sfida (di qui la scelta di restare in ritiro al Viola Park), scrive Tuttosport. Che ricorda l'esito dell'andata, quando i salentini vennero travolti al Via del Mare con un perentorio 6-0. Era un'altra Fiorentina ed è, lontanamente, quella che i tifosi fremono di ritrovare, e intanto si mobilitano (17.000 biglietti ad ora venduti) per sostenerla e provare tutti insieme a uscire dalla crisi.

Dal canto suo Palladino per la gara più difficile della sua ancor giovane carriera sta cercando di allestire la migliore formazione possibile al netto dell'emergenza: out gli infortunati Kean, Gudmundsson, Colpani e lo squalificato Richardson, in forte dubbio Adli e Folorunsho (stamani provino-verità), il dilemma se confermare il 4-2-3-1 o tornare alla difesa a tre con l'ex Pongracic (escluso a sorpresa a Verona) assieme a Comuzzo e Ranieri e una mediana a cinque con Dodo e il rientrante Gosens sulle fasce, nel mezzo Cataldi, Fagioli e Mandragora. E in attacco? Scelte obbligate: Zaniolo e Beltran, con il baby Caprini alternativa, dovranno spezzare il digiuno - un solo gol dei viola nelle ultime tre gare - e colmare il vuoto di Kean che rientrerà non prima della prossima settimana. L'ex Atalanta ha fatto fin qui appena due reti, l'ultima (comunque decisiva) il 14 dicembre sul campo del Cagliari. L'argentino in campionato è a quota 4 con 5 assist: l'ultima risale a un mese fa, determinante per regalare alla sua squadra il 2-1 all'Olimpico sulla Lazio. Sarà così anche stasera? Palladino incrocia le dita.