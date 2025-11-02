Nessuna promozione a ds per Goretti. Giuntoli e Petrachi solo ipotesi

vedi letture

Daniele Pradè ha presentatole dimissioni irrevocabili ieri mattina al presidente Rocco Commisso e al d.g. Alessandro Ferrari, dopo mesi di riflessioni su un eventuale passo indietro, poi sempre rimandato per la fiducia incassa.

Dopo questa notizia, che ha rappresentato un vero è proprio terremoto sportivo in quel di Firenze, la Gazzetta dello Sport questa mattina ha analizzato il futuro per quanto riguarda il nome del nuovo possibile ds. In città gira già da tempo il nome di Cristiano Giuntoli a cui si aggiunge quello di Petrachi, ma per adesso sono solo ipotesi perché per la scelta si andrà almeno alla prossima settimana. Sicuramente non ci sarà una “promozione” di Goretti che rimarrà nelle vesti attuali di direttore tecnico.