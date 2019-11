NAZIONE, Vlahovic vede la luce, Pedro resta in ombra

La Nazione evidenzia il prolungato periodo di recupero che sta attraversando Pedro, in panchina pure ieri nell'1-0 inferto dal suo Brasile U23 al Las Palmas. Per ora, coi viola, solo cinque minuti giocati: gli ultimi nella complicata gara contro il Parma ed evidentemente troppo pochi per considerarli "vero debutto". Se su questo fronte gli orizzonti non sono ancora ben definiti, c'è però l'andamento positivo di Dusan Vlahovic, autore di una doppietta nel 5-2 di Cagliari. Certo: contro una squadra che aveva abbassato il proprio livello di attenzione, ma arrivati anche in una situazione di grande sconforto in cui il serbo ha saputo reagire con orgoglio. Ora Montella ha il problema di gestire l'evoluzione del 3-5-2 che finora ha dato buoni frutti, con il demerito però di aver messo in fuorigioco i centravanti in rosa fondandosi sul superuso di due esterni, Ribery e Chiesa.