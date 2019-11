NAZIONE, Viola Ribery-dipendente: ora la scossa

Come sottolinea questa mattina La Nazione, la Fiorentina si sta rivelando sempre più Ribery dipendente. L’assenza del talento francese pesa sul piano della personalità e pesa sulla manovra offensiva. Adesso Montella dovrà essere bravo, sfruttando anche lo stop al campionato, a ridare ossigeno e la giusta programmazione a una Fiorentina che sta perdendo consistenza e ieri è rimasta in balia della velocità e del contropiede del Cagliari senza dare segnali di reazione. Nel metodo e nello stile della Fiorentina, nonostante il passo indietro e la prospettiva di una fase della stagione non semplice, la posizione di Montella rimane quella di sempre. Resta il fatto che – come annunciato ieri dal ds Pradè – prima che il campionato si rimetta in moto, la dirigenza viola parlerà alla squadra con l’obiettivo di scuotere il gruppo e di far tornare a galla le sensazioni positive vissute nei mesi scorsi