NAZIONE, Viola in ritiro, poi la resa dei conti coi DV

L'edizione odierna de La Nazione sottolinea questa mattina come la scelta di andare ritiro da parte della Fiorentina non sarà originale, visto che dopo la sconfitta contro l’Empoli Montella l’aveva definita sorpassata dai tempi («Se non lo sapete ve lo spiego: ora ci sono i telefonini e i computer portatili, i giocatori vanno in camera e si ritirano nelle proprie situazioni»): è invece un segnale di buona volontà. Niente deve essere sottovalutato, può far comodo perfino la banalità di un ritrovo reso vintage dagli smartphone. La vera resa dei conti, tuttavia, comincerà subito dopo Fiorentina-Genoa: la proprietà viola sarà sicuramente presente allo stadio (non è certa la presenza di entrambi i fratelli, ma uno di loro assisterà sicuramente alla partita al Franchi) ed è palpabile l’attesa per la posizione dei Della Valle. Ma sarà una «posizione» o l’inizio di un confronto-chiarimento?