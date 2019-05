NAZIONE, Viola horror. E ora si deve guardare dietro

La Nazione oggi in edicola apre le sue pagine sportive titolando: "Horror Viola". Il riferimento è all'ennesimo brutto risultato della squadra di Montella, caduta in casa anche contro il Milan: per il tecnico campano si tratta della quinta sconfitta su sei partite in viola. La Fiorentina è in crisi e deve addirittura guardarsi dall'Empoli, sperando in una non-vittoria degli azzurri a Marassi per poter essere sicura della salvezza. Con lo sfogo di Diego Della Valle a far da sfondo a una situazione tutt'altro che tranquilla. Al Franchi - aggiunge poi il quotidiano - si gioca in un clima surreale, con il pubblico che riempie di fischi i giocatori e Montella a fine partita. E arriva il solito ko.