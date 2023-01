NAZIONE, Viola e entourage di Nico negano "scossoni"

Come riportato da La Nazione dell’incrocio con il Leicester di Nico Gonzalez se ne parla soprattutto in Inghilterra, mentre sia in casa viola, sia l’entourage dell’argentino al momento non registrano ’scossoni’ milionari come quello ricollegabile al Leicester (34 milioni alla Fiorentina e 4 a Nico). Grande attenzione anche a possibili manovre su Amrabat. La Fiorentina punta a iniziare la trattativa per arrivare al rinnovo del contratto del marocchino, ma da Inghilterra e soprattutto dalla Spagna. C’è da capire quale sarà la reazione dei dirigenti viola davanti a una proposta che si spinga ai 40 milioni.