NAZIONE, Viola, chance contro un Milan nervoso

L'edizione odierna de La Nazione presenta questa mattina la sfida di domani a San Siro tra la Fiorentina e il Milan, sottolineando come i viola possano provare a sfruttare il momeno no dei rossoneri: per Chiesa e compagni, l’occasione di sfidare un Milan sull’orlo di una crisi di nervi, è di quelle da prendere al volo. O almeno provare a farlo, anche se nei singoli, la squadra rossonera nasconde giocatori di qualità e assolutamente insidiosi. Di sicuro c’è che la Fiorentina si sta avvicinando alla trasferta milanese sfruttando ancora una volta un attacco che può (e deve) fare a meno della punta centrale. Chiesa-Ribery è la coppia che Montella ha messo insieme partendo da presupposto che i due centravanti a disposizione, in rosa, non sono ancora pronti per realizzare una linea d’attacco diversa.