NAZIONE, Verità su Chiesa. Incontro a fine stagione

La Nazione oggi in edicola titola l'apertura delle sue pagine sportive: "La verità su Chiesa". Il quotidiano racconta infatti che tra chi cura gli interessi di Federico Chiesa, babbo Enrico, e la Fiorentina è stato messo in ponte un incontro per discutere il futuro, ma solo a fine campionato. C'è fretta di farlo perché nonostante abbia il contratto più remunerativo della rosa viola, scade nel 2020 e sarebbe fondamentale aggiungere almeno un altro anno. Una volta giocata l'ultima partita (il 26 maggio), dunque, a bocce ferme si ragionerà del futuro del gioiello viola sul quale ha messo gli occhi mezza Europa. La volontà della società sarebbe quella di trattenerlo a Firenze, e annunciare il suo rinnovo con la Fiorentina il prima possibile per ridare nuovo brio ad un ambiente con il morale sotto terra. Era filtrato ottimismo che l'annuncio potesse già arrivare in questi giorni, ma al momento c'è solo l'incontro fissato per fine campionato dove la società viola non può far altro che esprimere la propria volontà: la decisione finale spetterà al giocatore. E terrà conto anche dei progetti futuri della Fiorentina.