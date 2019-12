NAZIONE, Un anno fa i viola a +8 e a -3 dalla CL

Come sottolinea questa mattina La Nazione, grazie a un gol di Chiesa a San Siro contro il Milan al minuto 73 un anno fa la Fiorentina si trovava al settimo posto dietro Sampdoria e Milan a quota 25 e comunque a 3 punti dal quarto posto occupato dalla Lazio. Ben nove, dunque, i punti di differenza in meno in classifica rispetto a un anno fa e il dato basta da solo per rimarcare l’attuale crisi viola. Per la cronaca l’anno poi si chiuse con una frenata da parte della squadra di Pioli, che il giorno dopo Natale fu sconfitta in casa dal Parma e sabato 29 dicembre non andò oltre il pareggio a Marassi contro il Genoa. Il girone di andata si chiuse comunque a 26 punti, una quota dignitosa e ancora valida per conservare ambizioni europee. E la società decise di investire su questa possibilità, rilevando Muriel in prestito dal Siviglia.