NAZIONE, Tutto su Balo. Manca solo il sì di Commisso

Il momento principale del vertice di mercato previsto a New York domani sarà il discorso relativo alla prossima punta della Fiorentina, scrive stamani La Nazione. Barone e Pradè porteranno a Commisso vari nomi, tra i quali però ne spuntano due in particolare: Mario Balotelli e Keita. Per quanto riguarda il primo - prosegue il quotidiano - sarebbe già pronta una bozza di contratto per la quale manca solo il sì di Commisso. Sul secondo invece c'è un'intesa di massima con il Monaco sulla formula del prestito con diritto di riscatto, ma l'ostacolo è rappresentato dalla volontà del giocatore che pur non avendo preclusioni per Firenze vorrebbe trasferirsi a titolo definitivo dopo i tanti prestiti. Dal vertice a New York, comunque, Commisso dovrebbe consegnare ai dirigenti i budget col quale lavorare: sarà il passaggio decisivo per ogni movimento successivo.