NAZIONE, Su Tonali Rocco ora anticipa il Psg?

Sulle pagine odierne de La Nazione si fa il punto di mercato della Fiorentina alla luce delle dichiarazioni di Rocco Commisso: De Paul dell’Udinese non è una novità ma la società viola potrebbe anche tentare una maxi-offerta a Cellino per imboccare la strada che porta a Tonali. Il giocatore è nel mirino del Psg e l’ex Milan Leonardo ha già chiesto il giocatore al Brescia. La trattativa, per ora, non è decollata. Così, Commisso potrebbe essere pronto a irrompere sul mercato cercando il colpo dell’estate e mettere sul piatto di Cellino il pacchetto di milioni giusti per strappare un sì da favola. Rimane assolutamente aperta la pista Bennacer con l’Empoli: i due club sono pronti a chiudere in tempi brevi e la Fiorentina potrebbe riaprire anche il discorso relativo a Caputo che andrebbe così a completare il reparto d’attacco.