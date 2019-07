NAZIONE, Simeone: c'è il Monaco. Rafinha...

Rafinha e il mercato in uscita. La Nazione parla del mercato viola e torna sulle voci sull'interessamento della Fiorentina per Rafinha. Reduce dalla rottura del legamento crociato - scrive -Rafinha, centrocampista, non gioca una gara ufficiale da novembre, ma proprio in queste settimane è tornato in campo nella International Champions Cup. Le cifre dell’affare: il Barcellona vorrebbe vendere Rafinha a titolo definitivo (15 milioni) ma il giocatore potrebbe in ogni caso far pesare sull’affare lo stipendio da 3,1 milioni di euro che il club catalano gli garantisce ancora per una stagione. Sul piano delle uscite c'è il Monaco su Simeone. Il club francese ha parlato dell'attaccante argentino con la Fiorentina nell'ambito della trattativa per Keita.