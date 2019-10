NAZIONE, Si rivede Rasmussen dopo 185 giorni

Jacob Rasmussen potrà riassaporare il piacere di sedersi quantomeno in panchina, stasera contro il Sassuolo. Ne scrive La Nazione, che sottolinea come l'ultima convocazione e partita giocata dal danese risalga al 26 aprile scorso, 185 giorni fa. Allora giocava ancora con l’Empoli e il difensore, già acquistato dalla Fiorentina a gennaio, partì dall’inizio nel match con il Bologna rendendosi peraltro autore dell’assist per il vantaggio azzurro. Da quel momento è entrato in un tunnel senza uscita, intervallato solo da alcune buone prestazioni con la Nazionale nell’Europeo Under-21: prima un lutto familiare ha messo ko il giocatore sotto l’aspetto mentale poi un’infezione ha completato l’opera, costringendo Rasmussen a saltare tutta la preparazione coi viola e a ottenere il certificato di idoneità sportiva in estremo ritardo.

Ad oggi ha collezionato solo due apparizioni in Primavera per un totale di 180’ e si è messo in mostra nell’amichevole di metà ottobre contro la Pistoiese, dove è apparso ancora in ritardo di condizione (il virus che lo ha debilitato in estate lo aveva penalizzato anche nel tono muscolare).