NAZIONE, Sfida capitale. ADV per squadra e tifosi

La Nazione di oggi apre in prima pagina con la partita tra Fiorentina e Roma di stasera: "Sfida capitale". Pioli ci crede e scalda Ceccherini, pronto a sostituire Vitor Hugo al centro della difesa. Poi capitolo Andrea Della Valle: il patron è arrivato ieri in serata e ha prima incontrato i giocatori, poi una delegazione dei viola club dentro al Franchi. Un vertice lungo e dai toni distesi che porterà alla convocazione di un'altra riunione straordinaria dell'ACCVC in cui verranno riportati in profondità i contenuti. Adesso l'unico pensiero è la Coppa Italia.

