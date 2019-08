NAZIONE, Rocco sceglie: nuovo stadio a Novoli

Notizia importante quella svelata questa mattina da La Nazione sul fronte dello stadio della Fiorentina: secondo quanto riferisce il quotidiano, abbandonata del tutto l’idea del restyling del Franchi, la nuova società viola si è finalmente indirizzata sull’opzione di realizzare un nuovo stadio a Novoli. Sono stati i tempi di realizzazione a dettare legge e a far cambiare idea a Rocco Commisso che era stato subito conquistato dall’ipotesi più suggestiva, quella di non lasciare la casa che ormai accoglie la Fiorentina da 88 anni. Dunque l’indirizzo del nuovo stadio sarà Novoli. Non sull’intero terreno: ma su circa 33 ettari dell’area. Gli altri 16 saranno destinati a ospitare la nuova casa di Mercafir che non cambierà indirizzo: non è necessario che vengano approvate nuove varianti urbanistiche, resta valida quella vigente tuttora, nata da un’idea di Matteo Renzi e varata nel novembre 2012.